Hund biss zu: Seniorin von Herrl im Stich gelassen

Nachdem eine 72-jährige Frau am Montagabend am Linzer Traklweg von einem Hund ins Bein gebissen worden ist, sucht die Polizei nun nach dem Halter. Der Unbekannte kümmerte sich nämlich nicht um die Pensionistin und ging einfach weiter. „Der Hund war weder angeleint, noch trug er einen Beißkorb“, berichtete die Polizei am Donnerstag.