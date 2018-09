Bewusstloser überschlug sich mit „Geistertraktor“

Um 17.45 Uhr war der 24-Jährige am Mittwoch mit seiner Zugmaschine in Unterweißenbach am Güterweg Neumühl unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr er plötzlich rechts in den Straßengraben, danach wieder zurück auf die Fahrbahn. Vermutlich aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeit prallte er dabei mit dem Kopf derart stark am Traktordach auf, dass er das Bewusstsein verlor.