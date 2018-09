Schluss mit überschüssigen Pfunden

Dabei geht es dem Salzburger nicht darum den Gesundheitsapostel zu spielen. „Jeder muss seinen eigenen Weg zur optimalen Ernährung finden. Es freut mich aber, wenn ich mit meiner Erfahrung und Leidenschaft als Koch die Leute dabei begleiten, und sie auf den bewussten Umgang mit Lebensmittel hinweisen kann, ohne schon an der Zutatenliste zu scheitern“, so der 49-jährige, der sich Dank seiner Trenn-Kost so fit fühlt wie zuletzt mit Mitte Zwanzig.