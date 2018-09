Wanderer kamen vom Weg ab: Erschöpft im Steilhang

Schon am Dienstagabend hat sich dieser Notfall zugetragen: Ein Spittaler und seine Lebensgefährtin wanderten Richtung Lammersdorfer Hütte (Gemeinde Millstatt). In einer Seehöhe von etwa 1700 Metern kamen sie vom Weg ab und gerieten in steiles Waldgelände. Während den 70-Jährigen seine Kräfte verließen, konnte die Frau bis zu einem Forstweg gehen und die Rettungskräfte alarmieren. Polizeihubschrauber-Team und Bergretter arbeiteten zusammen und konnten die beiden Wanderer unverletzt bergen.