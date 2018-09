„Mach die Robbe“: Clip sorgt weltweit für Aufruhr

Julien erklärt in einem eigenen Video auch, wie es zu dem Clip kam. Die „Robben-Klopperei“ lag ihm schon länger auf dem Herzen. „Wie kann so etwas legal sein?“, fragt sich der YouTuber. Seit 2010 ist der Handel mit Robben-Produkten in Europa verboten, doch der Mord an den Robben geht weiter. Julien wollte etwas dafür tun, die Welt darauf aufmerksam zu machen.