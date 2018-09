„Laut Polizei bilden wir uns das alles nur ein!“

„Krone“:Wann würden Sie sagen, ist es am Schlimmsten?

Prunner: Das ist definitiv am Wochenende. Wenn ab Samstag um 15 Uhr am Südbahnhofmarkt die letzten Kojen zusperren, bevölkern diese Menschen den ganzen Markt. Teilweise ist es so arg, dass man sich nicht einmal mehr traut, das Altglas zu den Containern runterzubringen.