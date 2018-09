Österreichs beste Autofahrerin ist aus Vöcklamarkt

Vielseitig begabte Teilnehmerinnen

Über 3.000 Damen hatten sich heuer für den von der ÖAMTC Fahrtechnik durchgeführten „She‘s Mercedes Lady Day“ angemeldet. Das kostenlose, eintägige Trainingsprogramm ist speziell auf Frauen zugeschnitten. 600 Damen wurden ausgelost und waren schließlich bei der 21. Auflage des Fahrsicherheitsbewerbs am Start. Von April bis Juli konnten sie in den ÖAMTC Fahrtechnikzentren ihr Fahrkönnen, ihre Geschicklichkeit, aber auch ihr Wissen in Sachen Auto und Autofahren unter Beweis stellen