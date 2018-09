bullyme: Betroffene reden über Mobbing

Mobbing ist ein ernstes Thema. Es kann jeden treffen und überall passieren. In der Familie, in der Schule, in der Arbeit oder im Verein. Es trifft einen unabhängig von seinem Aussehen, seiner Intelligenz oder seiner Art. Meist trifft es die vermeintlich Schwächsten, die jedoch schließlich ihre Stärke beweisen müssen. Trotzdem bleibt die Erfahrung ein Leben lang schmerzlich in Erinnerung. Unter dem Hashtag #bullyme erzählen Betroffene ihre Geschichte und wie sehr sie auch noch Jahre später unter den Attacken leiden.