„Gesund beginnt im Mund“

Nicht nur zum Tag der Zahngesundheit am 25. September sollte man seiner Mundhygiene besondere Aufmerksamkeit schenken, sondern jeden Tag. Die Nahrungsergänzung und Naturkosmetik von BÄRBEL DREXEL trägt auf ganzheitliche Weise zu gepflegten Zähnen und einem gestärkten Zahnfleisch. In ihnen wird das Beste aus der Natur verarbeitet. Die Rezepturen für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden werden seit über 20 Jahren im bayerisch-schwäbischen Baar im Naturlabor entwickelt und mit größter Sorgfalt produziert. Selbstverständlich werden weder Produkte noch Rohstoffe an Tieren getestet. 100 % naturreine Inhaltsstoffe, langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Nachweise machen die Produkte besonders gut verträglich, wirksam und sicher. Gewinnt mit City4U eines von zwei Zahnpflegesets: