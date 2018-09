Bei Erkältungen sollte man auf eine hohe Vitamin C-Zufuhr achten, da dieses das geschwächte Immunsystem und die Abwehrkräfte stärkt. Weniger bekannt in unseren Breiten, aber voller Vitamin C ist Camu-Camu. Dabei handelt es sich um ein Myrtengewächs aus dem Amazonasgebiet, welches dort vor allem aufgrund seiner Inhaltsstoffe geschätzt wird. Camu-Camu enthält so viel Vitamin C wie kaum ein anderes Gewächs, stärkt das Immunsystem, beugt Müdigkeit vor und unterstützt die Nervenfunktion. Mit diesem Paket haben Sie einen Vorrat für die nächsten vier Monate. Jede Dose enthält 120 Kapseln, jede Kapsel wiederum enthält 500 Milligramm Camu-Camu Extrakt. Das Produkt ist frei von tierischen Inhaltsstoffen, Aromen, Trennmitteln und weiteren Zusatzstoffen.



Inhalt: 120 Kapseln pro Dose

Nettogewicht: 71 g

Preis: 17,99 €

