Flughafen Wien verwandelt sich in „Wiesn“

Packt die Trachten ein und dann nichts wie raus zum Flughafen - denn das „Moxy Vienna Airport“ feiert am 19. September das „Moxy Worxy Oktoberfest“ - oder auch die „Worxy Wiesn“. Bei typischem Wiesn-Flair mit Brezel und Weißwurst in der einen und einer Maß in der anderen Hand lässt das Moxy so den Feierabend zusammen mit Gästen, Flughafen-Mitarbeitern aber auch Personen aus der Umgebung stilecht ausklingen - gerne auch in traditioneller Tracht. City4U hat die Infos für euch: