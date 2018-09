Polizisten stürmen Drogen-Wohnung in Grödig

Nachdem die Polizisten in einer Wohnung in Grödig den Geruch von Suchtmittelgeruch wahrnahmen, läuteten sie an der Haustüre. Die Bewohner, ein 34-jähriger Flachgauer sowie eine 30-jährige Rumänin, öffneten die Wohnung, verwehrten aber jeglichen Zutritt. Der 34-Jährige ging in weiterer Folge auf die Polizisten los, woraufhin es zu einem Pfefferspray-Einsatz der Polizei kam. Der Flachgauer flüchtete nach dem Einsatz mit dem Pfefferspray, konnte aber nach kurzer Verfolgung angehalten und festgenommen werden. Der Mann wurde von einem Rettungswagen erstversorgt. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,42 Promille.