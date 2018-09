Barkeeperinnen-Challenge in Wien

Jutta Mittermair, Marketingleiterin von Spitz, erklärt den Hintergrund der Challenge: „Österreich beheimatet nicht nur großartige Spirituosen, sondern auch hochtalentierte Barkeeper und Barkeeperinnen. Im Zuge des Wettbewerbs ‚Mix it like a woman‘, der heuer seine Premiere feiert, holen wir dezidiert die Frauen in dieser Branche vor den Vorhang und fordern sie heraus, auf Basis eines Puchheimer Edelbrands einen Short- oder Longdrink zu kreieren, der in Bars von Attnang-Puchheim über Wien bis nach London und Paris für Wow-Momente sorgen könnte.“ All jene Mixologinnen, die sich in der Vorauswahl beweisen können, haben beim großen Final-Event in Wien die Chance, ihren Drink vor einem Publikum aus GastronomInnen, Barkeepern, Journalisten sowie Familie und Freunden zu mischen. Den drei glücklichen Siegerinnen winkt dabei ein Preisgeld von bis zu 1.000 Euro.