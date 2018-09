Fuxi Flash - ein Österreicher macht Amerika bunter

Der Österreicher wurde als Skilehrer in St. Christoph am Arlberg ausgebildet - professioneller geht es nicht. Seine angesehenen Zertifikate öffneten ihm die Tür zu den Vereinigten Staaten und ermöglichten ihm, rund um den Globus als Skilehrer zu arbeiten - in Argentinien, Australien, Chile, Neuseeland und vielen anderen Ländern. Ein Jahr in Boyne Mountain, Michigan, führte ihn in den 1980er-Jahren nach Big Sky, dann nach Vail. Fast zwei Jahrzehnte lang lebte Fuxi als reisender Skilehrer und -fahrer. In Big Sky, Montana, traf er auf Hans Schernthaner, der ihm Powder 8 näher brachte.