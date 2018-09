Ein Job unter Starkstrom in bis zu 80 Metern Höhe

Pro Einsatz ist man mindestens zu zweit unterwegs. Im Durchschnitt sind es vier bis fünf Arbeiter. Einsätze zur Störungsbehebung kommen das ganze Jahr über und richten sich nicht nach schönem Wetter. „Wir versuchen natürlich die Störung so schnell wie möglich zu beheben, auch bei Wind und Regen. Lediglich bei Blitzeis und Gewitter wird aufgehört. Die Sicherheit steht an erster Stelle“, weiß der Freileitungstechniker. Wird ein Masten repariert, werden die Arbeiten in teilweise spannungslosen Zustand durchgeführt. Da man den Strom jedoch nicht komplett ausschalten kann, fließt er in einer Leitung weiter. Damit der Arbeiter in Gedanken denn spannungslosen nicht mit den geladenen verwechselt, werden Schweißbänder in gelb und rot auf der jeweiligen Hand getragen. Zusätzlich werden oben und unten am Mast ebenfalls Sticker in den gleichen Farben angebracht. Ein falscher Griff kann bei 110.000 Volt sofort tödlich sein.