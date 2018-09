Deutsche Rapper erobern erstmals US-Charts

Bonez MC und RAF Camora (Bild) heizen mit ihrem neuen Song „Kokain“ die Vorfreude auf das im Oktober erscheinende Album noch einmal an und schaffen es mit dem Song erneut an die Spitze der deutschen Charts. Doch auch in den USA wird das Video zum Hit! Damit sind die beiden die ersten deutschen Rapper, welche es in die amerikanischen YouTube-Trends geschafft haben!