US-Künstler verschönert Gehsteige mit Kreide

Seit 20 Jahren verschönert der US-Künstler David Zinn die Straßen seiner Heimatstadt Ann Arbour in Michigan mit seinen fantasievollen und süßen Figuren. Da wird aus einer Blumeninsel am Gehsteig ein Pudel, ein Verkehrshütchen dient als Hut für einen Zwerg und ein Kanaldeckel bietet die Vorlage für ein Aquarium. Zinns Kreidezeichnungen fügen sich wunderbar in die städtische Landschaft ein und der 3-D-Effekt ist erstaunlich.