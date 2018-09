Hotel in Innsbruck Opfer von Computerhackern

Die unbekannten Täter hatte die E-Mail mit brisantem Anhang bereits am 14. September an das Hotel in Innsbruck verschickt, wie die Polizei am Montag meldete. Dabei handelte es sich um fingierte Bewerbungsunterlagen. Als der E-Mail-Anhang von einem Hotelbediensteten geöffnet wurde, dauerte es nicht lange und die gesamten Daten des Hotels waren verschlüsselt.