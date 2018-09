Mann (30) in Innsbruck mit Fahrrad schwer gestürzt

Eine 20-jährige Frau fuhr am Sonntag gegen 13.50 Uhr im Bereich der so genannten „Westspange“ in der Innsbrucker Technikerstraße mit ihrem Fahrrad auf dem Gehsteig in Fahrtrichtung Süden. Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad unmittelbar hinter der Frau. Gerade als die 20-Jährige am Gehsteig links an einer Fußgängerin vorbeifahren wollte, wollte der 30-Jährige die Radfahrerin überholen. Der 30-Jährige kam vom Gehsteig ab und fuhr links am Grünstreifen, der sich zwischen dem Gehsteig und der Fahrbahn befindet, weiter. Beim Zurückfahren auf den Gehsteig kam der Radfahrer wegen des Niveauunterschiedes zu Sturz. Er schlug mit seiner rechten Körperseite mit Wucht am Gehsteig auf. Dadurch erlitt er eine Fraktur des rechten Oberschenkels. Der Verletzte wurde in der Klinik Innsbruck stationär aufgenommen. Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht um zweckdienliche Hinweise zur Identität der Fußgängerin.