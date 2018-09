130.000 Besucher: Das Aufsteirern der Rekorde!

Was für ein Spektakel! Drei Tage lang stand Graz ganz im Zeichen des großen Aufsteirern-Festivals. Nach der „Pracht der Pracht“ am Freitag (mehr dazu hier) und dem fulminanten und vielumjubelten Konzert der Grazer Philharmoniker und Conchita am Samstag (mehr dazu hier) knackte der Sonntag alle Rekorde! 130.000 Besucher feierten das Fest der Feste.