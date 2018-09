Geständnis unter Tränen: „Liebe sie noch immer“

Den ganzen Sonntag über versuchten die Mordfahnder des Landeskriminalamts Wien zu klären, was sich in der Nacht zuvor im Zimmer eines gediegenen Viersternehotels beim Wiener Hauptbahnhof abgespielt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war in den Konferenzräumen auch das Team von Dieter Bohlen zu Gast, um Nachwuchstalente für die TV-Show „DSDS“ zu casten.