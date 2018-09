Riskantes Überholmanöver mit 175 km/h in Perg

Fahrzeuglenker uneinsichtig

Der Fahrzeuglenker gab bei der anschließenden Verkehrskontrolle als Rechtfertigung an, es eilig zu haben, da er einen Freund in Wien besuchen und anschließend noch in die Schweiz fahren wollte. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Die eingehobene Sicherheitsleistung in der Höhe von 400 Euro trug der Lenker mit Fassung, da laut seinen Angaben die Strafen in der Schweiz empfindlich höher ausfielen.