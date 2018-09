Leiden für die „Schönheit“

Denn eine normale Atmung ist bei diesen Hunden nicht mehr möglich! Ihre Augen liegen sogar vor der Nasenspitze, die immer weiter zurückgezüchtet wurde. Wollen wir das wirklich? Wollen wir weiterhinTieremit Missbildungen züchten? „Ein Mops fühlt sich in etwa so, wie wir Menschen, wenn wir permanenten Schnupfen hätten und dazu auch noch eine Maske über Nase und Mund tragen würden“, erklärt Manfred Hochleithner. Der engagierte Tierarzt möchte erwirken, dass solche Qualzüchtungen in Österreich verboten werden.