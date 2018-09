Neue Hoffnung auf Nachrüstung der Diesel-Fahrzeuge

Maßnahmenpaket für Römerbergtunnel

Die Umstellung der Autos würde aus seiner Sicht die Stickoxid-Emissionen deutlich reduzieren. „Noch immer drohen uns Strafzahlungen an die EU für die erhöhten Werte am Linzer Römerbergtunnel“, so Anschober. Deshalb arbeitet die Landesregierung auch schon an einem Maßnahmenpaket. Anfang Oktober soll es fertig sein und der Stadt Linz vorgelegt werden. Danach geht es umgehend in die Begutachtung. Auch die Bevölkerung wird sich laut Anschober daran beteiligen können.