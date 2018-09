Didi Kühbauer will Goliath Salzburg stürzen

Und dennoch sind die Niederösterreicher heute scharf auf die Premiere. Weil sie als einziges Team in dieser Saison neben dem Leader noch ungeschlagen und erster Verfolger sind; weil sie keines der letzten zwölf Pflichtspiele verloren und weil das Selbstvertrauen beim einstigen Liga-Prügelknaben in eine ganz andere Richtung ausschlägt als in den Jahren davor: „Salzburg ist Favorit, aber wenn wir so kompakt wie bisher stehen, ist alles möglich“, meint etwa Sandro Ingolitsch.