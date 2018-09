Sachleistung statt Geld: Sozialcard-Reform in Graz

Bezieher werden künftig Gutscheine erhalten - die 50 Euro Weihnachtsbeihilfe (insgesamt nimmt die Stadt dafür jährlich knapp 600.000 Euro in die Hand) in Form von Fünf-Euro-Gutscheinen. Die können in Geschäften in Graz (Lebensmittelhandel, Bekleidungsgeschäfte usw.) eingelöst werden. Die Liste mit den Geschäften (noch in Ausarbeitung) wird den Beziehern mit den Gutscheinen zugesandt. Alkohol oder Zigaretten können damit nicht gekauft werden - dafür sorgt eine bestimmte Farbe der Bons, die in den Geschäften erkannt wird. Die Gutscheine sollen von ihrem Design her völlig neutral sein.