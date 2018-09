In diesen Fällen sagen wir Danke!

Trostpflaster nach Ärger auf Asien-Reise

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So auch Familie T. über ihre Rundreise nach Malaysia und Singapur. Die Zimmer seien teilweise verschmutzt gewesen, und das Essen habe auch nicht den Vorstellungen der Niederösterreicher entsprochen. „Aufgrund einer Quallenplage konnten wir außerdem nicht im Meer schwimmen“, teilten die Leser verärgert mit. Papageno Touristik teilte auf Anfrage Folgendes mit: Man bedauere die Unannehmlichkeiten sehr. Was die Quallen betrifft, handle es sich um ein unvorhersehbares Naturphänomen, auf das man keinen Einfluss habe. Als Trostpflaster erhält Familie T. jedoch eine kleine Entschädigung in Form einer Gutschrift.