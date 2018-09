City-Geflüster: Stadt-Tipps und „Öffi“-Aufreger

Der It-Boy Clemens Trischler (li.) aus Wien weiß, wo man in der City am besten speist. „Mein absolutes Lieblingslokal ist das NENI am Naschmarkt 510 im 6. Bezirk! Ich empfehle, dort Hummus mit Pitabrot und Hühner-Shawarma zu kosten“, schwärmt er. Der Autor, der sich in der Szene bestens auskennt, ist überzeugt von der israelischen Küche.