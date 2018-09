Pullover beleidigt übergewichtige Frauen

Nicht nur im Rest der Welt ging die Aktion nach hinten los - auch in Wien gab es negative Reaktionen. Die Bloggerin Leonie-Rachelzeigte sich in ihrer Instagram-Story schockiert. Einige Beiträge veröffentlichte sie mit persönlichen Statements zu der Aktion von „Revolve“, die wohl gut gemeint war, allerdings viel zu missverständlich in die Welt getragen wurde.



„Ich finde, dass es prinzipiell gut ist, auf Cyber Mobbing hinzuweisen - aber die Umsetzung der Kampagne ist leider komplett nach hinten los gegangen. Wenn eine Person mit so einem Pullover herumgehen würde, würde man sich im ersten Moment sicher Feinde machen. Der Beisatz ist einfach nicht ersichtlich genug! Was ich auch nicht gut finde, ist, dass man immer mit einem negativen Image auf etwas hinweisen muss“, so die Wiener Bloggerin.