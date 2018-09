Skurrile Jobausschreibung als „Glücklichmacher“

FREITAG feiert das Vierteljahrhundert weder mit einer Special-Jubiläums-Taschen-Edition noch mit der Solar Impulse als Firmenjet, sondern mit dem Bonuspunkt des FREITAG Manifests «Happiness is cyclical». Damit möchten sie Danke sagen und möglichst viel Glück in den Kreislauf zurückgeben, sodass möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt und über den FREITAG Kundenkosmos hinaus etwas davon abbekommen - auch im Wissen, dass das Glück je eher wieder zurückfindet, desto mehr davon in Umlauf ist.