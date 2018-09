RB-Coach Rangnick muss zur Strafe Spieler bedienen

Die Erklärung: Bei den Bullen wird in solchen Fällen am Rad gedreht, an einem Strafenrad. Dieses wurde anstelle einer Geldstrafe eingeführt und lässt kleine Vergehen büßen. Doch nicht nur die Spieler müssen am Rad drehen. Selbst Trainer Ralf Rangnick hat es nun erwischt! Eine Woche muss der ehemalige Salzburg-Sportboss nun Sabitzer und Co. mit Getränken versorgen. Ganz verbüßt ist die Strafe offensichtlich aber noch nicht. „Ich muss noch ein paar Stunden nachholen“, gesteht er in der Bild-Zeitung. Bleibt zu hoffen, dass er es noch bis zum Heimspiel gegen Hannover am Samstag schafft.