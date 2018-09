Bunte und schräge Vögel

„Dass sich ,Take The A-Train’ in den letzten drei Jahren so gut entwickeln konnte, liegt zum einen daran, dass wir das Streckennetz immer mehr ausweiten - heuer machen wir erstmals entlang des EURegio-Raums von Schwarzach bis Laufen Station. Zum anderen wollen aber auch immer mehr Bands mit uns Fahrt aufnehmen, was uns natürlich ganz besonders freut“, so die Veranstalter. Zurecht, denn heuer haben u.a. Hackedepicciotto angeklopft!