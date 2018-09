Schock-Diagnose! Hohenberger an Krebs erkrankt

Große Sorge um die österreichische Eishockey-Legende Herbert Hohenberger: Das VSV-Urgestein ist an Krebs erkrankt! „Bei mir wurde am letzten Freitag Prostata-Krebs in einem frühen Stadium diagnostiziert. Es sind noch weitere Untersuchungen nötig, bevor ich dann operiert werden muss. Aktuell geht es mir sehr gut, ich habe keine Beschwerden“, so Hohenberger in einem Statement für seinen Arbeitgeber, den deutschen Eishockey-Oberligisten Herner EV.