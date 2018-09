Lkw-Kollision: Baumstämme auf der Schnellstraße

Durch den Zusammenstoß löste sich der Anhänger eines Holztransporters, die Ladung (siehe Fotogalerie) stürzte auf die Schnellstraße, wie durch ein Wunder kam dabei kein anderer Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Die S 36 war von zehn Uhr an in Richtung Scheifling gesperrt, der Verkehr wurde bei Feistritz ab- und bei Knittelfeld Ost wieder aufgeleitet. Die Sperre dauerte bis 13 Uhr an.