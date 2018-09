Auto stürzte in Maria Alm über steile Böschung

Beim Absturz eines voll besetzten Autos über eine steile Wiese sind am Mittwochabend in Maria Alm die sechs Insassen verletzt worden. Der 72-jährige Lenker war auf einem Güterweg ins Tal unterwegs gewesen, als er in 1040 Metern Seehöhe in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Pkw touchierte einen Holzzaun und einen Baum und schlitterte über die Geländekante.

Das Auto überschlug sich auf der Wiese einmal und kam rund 50 Meter unterhalb der Straße an Haselnusssträuchern auf den Rädern zum Stillstand. Im Wagen befand sich neben dem Lenker seine Frau am Beifahrersitz, im Fond saßen zwei Bekannte und zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren. Die Erwachsenen konnten selbst aus dem Fahrzeug steigen.

Die beiden Kinder wurden unter Mithilfe ihres Vaters, der im Auto vor ihnen unterwegs war und den Unfall im Rückspiegel beobachtet hatte, aus dem Pkw geborgen. Alle sechs Personen waren nach dem Fahrzeugabsturz ansprechbar. Sie wurden in das Krankenhaus Zell am See gebracht, dürften aber den Unfall ohne schwerere Verletzungen überstanden haben.

“Das Fahrzeug befand sich in einer gefährlichen Schräglage und drohte weiter abzustürzen. Als Sofortmaßnahme wurde der Pkw mit der Seilwinde gesichert. Weiters unterstützte das Rote Kreuz beim Abtransport der Verletzten über eine angrenzende Wiese und zog den Wagen mithilfe von Seilwinde, Greifzug und Umlenkrollen zurück auf die Straße“, heißt es seitens der Feuerwehr Maria Alm.