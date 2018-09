Myhl: Sieben Spieler wegen Hitlergruß rausgeworfen

Wenn es um neonazistische Fälle geht, denkt man heutzutage schnell an Ostdeutschland. Der jetzige Fall, der die deutsche Sportwelt in Aufruhr versetzte, fand aber in Westdeutschland statt. Weit weg von Sachsen. Die Verantwortlichen des Klubs in Nordrhein-Westfalen reagierten umgehend, nachdem der Trikotsponsor das Bild bei Facebook online gestellt hatte.