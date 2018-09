„Dog‘s Love“ spendet Futter an Tierheim Krems

„Dogs‘ Love“: Hundefutterhersteller mit Herz

Der Hilferuf in der „Krone“ zeigte Wirkung: Der familiengeführte Premiumfutter-Produzent „Dog‘s Love“ wurde auf das Tierheim Krems aufmerksam und hilft jetzt mit einer großzügigen Spende. Die Alleinfutter-Menüs versprechen 100 Prozent Lebensmittelqualität, Natur und Genuss. Unter dem Namen „Cat‘s Love“ führt man auch hochwertiges Katzenfutter. „Als Tierliebhaber ist es uns nicht nur wichtig, wirtschaftlich zu agieren, es geht uns um das Wohlergehen der Tiere. Wir möchten den Tieren etwas zurück geben, die bis jetzt leider noch kein liebevolles Zuhause gefunden haben. Es ist uns ein persönliches Bedürfnis, dem Kremser Tierheim 365 Dosen ‘Dog‘s Love‘ zur Verfügung zu stellen,“ so Gründerin Katharina Walleczek. Ein Unternehmen mit Herz also!