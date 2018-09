Wegen Länderspielen: Leipzig im Visier der FIFA

Augustin hatte U21-Trainer Sylvain Ripoll per SMS für die EM-Qualifikationsspiele in Bulgarien und gegen Luxemburg abgesagt. Die Begründung: „Muskuläre Ermüdung.“ Allerdings hat der Franzose für RB im Test gegen Lubin gespielt. So wie übrigens auch Konrad Laimer. Auch der Salzburger war ursprünglich in den Kader von Österreichs U21 und beim A-Team auf Abruf nominiert gewesen, meldete laut ÖFB-Angaben danach bei U21-Teamchef Werner Gregoritsch aber Bedenken an, nach seinen Muskelverletzungen noch nicht wieder voll zurück zu sein.