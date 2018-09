Bald neuer Trend? Fingerhut statt Nagellack

Die durchsichtigen Hütchen mit Perlenrand sehen ja ganz süß aus. Doch wirklich praktisch sind sie nicht. Denn wie soll man in die Tastatur tippen, abwaschen oder andere Tätigkeiten ausführen? Selbst auf seinem Smartphone kann man mit den Thimble Nails nichts eingeben - was vorübergehend eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre. Es bleibt also abzuwarten, ob sich dieser Nageltrend durchsetzen wird. Vermutlich nicht.