Forschungsfest bietet Wissenschaft zum Angreifen

Ein Roboter, der auf Berührungen reagiert. Eine Armprothese, die lernt und die Gewohnheiten ihres Trägers annimmt. Was nach Science Fiction klingt, ist schon längst Realität. Und das Beste: Bei der Entwicklung dieser technischen Meisterleistungen waren Wiener Wissenschafter ganz vorne dabei. Die Donaumetropole genießt international nicht nur den Ruf, ein Zentrum für Hochkultur, sondern auch die Heimat zahlreicher schlauer Köpfe und Forschungseinrichtungen zu sein. In Wien können nicht nur Ideen in die Tat umgesetzt werden, sondern junge Menschen können sich hier ausprobieren, forschen und entdecken.