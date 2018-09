Markos Nacht-Foto mit Dzeko erregt die Gemüter!

Der Teamchef nahm dann auf der Pressekonferenz zu dem Foto Stellung: „Nach dem Spiel gab es wie üblich einen Medizincheck für alle Spieler, ob alle fit sind, das ist so Vorschrift. Danach wurde der eine oder andere Spieler entlassen, da einige am nächsten Morgen in der Früh zurückreisen sollten. Dazu gehört auch Marko Arnautovic. Dessen Flug ging, glaube ich, um 7 Uhr Früh ab Sarajewo.“ „Er ist auch mit uns nicht mehr ins Hotel zurückgefahren, wie der eine oder andere Spieler. Insofern stand es nicht mehr in meiner Verantwortung.“ „Er ist alt genug, erwachsen, hat Kinder, und er weiß, was er tut. Alles Weitere müssen Sie ihn fragen “