Mit Motorrad gegen Betonwand geprallt

Der Biker (59) aus Deutschland fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr als letzter einer Vierergruppe von Motorradfahrern auf der Gurktal Bundesstraße im Freilandgebiet von Sirnitz in Richtung Albeck, wobei er am Ende einer langgezogenen Linkskurve in der „Engen Gurk“ plötzlich eine Leitschiene streifte, von der Fahrbahn abkam, gegen eine Betonwand prallte und schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde nach Erster Hilfeleistung durch eine zufällig vorbeikommende Krankenschwester, einem Notfallsanitäter der Polizei und folgender notärztlicher Versorgung von der Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.