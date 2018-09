Neuer Gestaltungsbeirat verteilt munter Aufgaben

Es geht in der neuen Funktions-Periode des Gestaltungsbeirates offenbar mit Schwung weiter: Erstmals in der kompletten Neubesetzung - mit den Architekten-Neuzugängen Peter Haimerl, Marina Hämmerle und Kornelia Gysel, sowie dem neuen Vorsitzenden Ernst Beneder - beriet das Gremium über aktuelle Bauprojekte in der Stadt Salzburg.