Hirscher voller Vorfreude auf Weltcup-Auftakt

Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher fiebert schon dem alpinen Weltcup-Auftakt am 28. Oktober in Sölden entgegen. „Ich bin im Pitztal, und das Schneetraining hat schon wieder begonnen. In 46 Tagen ist es soweit, und ich freue mich schon sehr“, schrieb der Rekordgewinner des Gesamt-Weltcups am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite.