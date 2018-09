EU-Vorstoß abgeschmettert: Gratiswasser vom Tisch

Viel Lärm um nichts - so könnte man die tagelange Debatte um Gratistrinkwasser auf heimischen Wirtshaustischen zusammenfassen. Die EU-Spitze wollte, wie berichtet, einmal mehr von oben herab regeln, was Gastronomen dürfen und was nicht. Beim aktuellen Thema ist man jedenfalls abgeblitzt.