Immer mehr bestellen Kleidung nur für ein Foto

Doch manchen Instagram-Usern ist der Schein wichtiger als das Sein. Sie wollen unter allen Umständen die Illusion aufrecht erhalten, sie hätten so viele stylische Kleidung in ihrem Kleiderschrank. Also bestellen sie auf Rechnung Klamotten, Schmuck und Schuhe im Internet, ziehen es einmal für ein Foto an, posten das Bild und schicken den vermeintlichen Einkauf zurück. Ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen. In England ist dieses Phänomen mittlerweile so verbreitet, dass es einen eigenen Namen hat: „Shop, snap and send back“. Vor allem Männer und Menschen zwischen 35 und 44 Jahren greifen auf diesen Trick zurück.