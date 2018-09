18-Jähriger wollte Bekannten im Schlaf töten

Die beiden Arbeitslosen leben in der selben Wohnung. In der Tatnacht waren sie in Streit geraten. „Dieser wurde aber beigelegt, und der Ältere legte sich anschließend schlafen“, sagte eine Polizeisprecherin. Als der 51-Jährige bereits schlief, wollte ihn der 18-Jährige laut eigener Aussage töten. Er nahm ein Küchenmesser und versetzte ihm damit einen Stich in die rechte Wange. Danach ließ er die Waffe fallen und verließ fluchartig die Wohnung.