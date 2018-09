Zwei Todesopfer bei Unfällen in der Steiermark

Bei schweren Verkehrsunfällen kamen am Dienstag zwei Personen ums Leben. In Feldkirchen starb ein Pkw-Lenker nahe des Flughafens nach einer Kollision mit einem Lkw. Und auch die Serie an tödlichen Motorradunfällen reißt nicht ab: Ein 35-Jähriger überlebte einen Zusammenstoß mit einem Traktor in Edelstauden nicht.