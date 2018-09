Seniorin überfallen und 2 Tage in Rohbau gefangen

Eine mysteriöse Entführung beschäftigt derzeit die deutsche Polizei. In Hannover haben zwei Männer am Wochenende versucht, eine 76-jährige Frau auszurauben, und sie anschließend tagelang in einem Rohbau festgehalten. Erst am Montagnachmittag ließen die Unbekannten die Pensionistin wieder frei, jetzt fahndet die Polizei mit Phantombildern nach dem Duo.