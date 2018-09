„Gratis Drogentest nach wie vor absolut notwendig“

Ein weiteres wichtiges Thema für die unmittelbare Zukunft ist für den Pharmazeuten der Einrichtung, Anton Luf, das Bewusstsein auch auf die Gefahr von legalen Substanzen zu lenken. „Man muss den Alkohol verstärkt aufgreifen und bei Prävention nicht die legalen Mitteln ausklammern.“ Dem stimmt Drogenkoordinator Lochner zu: „Das größte Problem im Bereich Suchtmittel haben wir in Wien mit Alkohol.“ Für eine Großstadt im Zentrum von Europa sei die Situation aber dennoch in Vergleich zu andern Großstädten sehr entspannt, was sicherlich unter anderem Einrichtungen wie checkIt! zu verdanken sei. „Ein Ziel der Wiener Drogenpolitik muss natürlich weiter sein, dass ein akzeptierender Umgang mit Suchtkranken praktiziert wird. Wichtig ist dabei, dass sich alle an Regeln halten müssen, damit ein friedliches Nebeneinander in unserer Stadt möglich ist. Populismus und kranke Menschen ins Eck zu drängen, löst aber garantiert keine Probleme“, betont Lochner.